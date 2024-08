«Rione Terra chiuso, negozi che falliscono e zero eventi estivi: (al netto del bradisismo) Pozzuoli sta morendo!»

POZZUOLI – «Caro direttore, chiedo ospitalità alla tua testata per dire la mia su quanto sta accadendo a Pozzuoli. Leggo ogni giorno di negozi che per un motivo o un altro chiudono definitivamente, abbiamo un centro storico che al netto del caldo ormai non offre più niente ed è costantemente vuoto, ancor prima del 20 maggio e della crisi sismica. A ciò si aggiunge la chiusura del Rione Terra che almeno due anni fa a Natale ha portato un pò di gente. Da quel momento poi è iniziato il lento declino, complice anche del bradisismo e dei problemi ad esso correlati. Però mi chiedo: è mai possibile che chi ci governa non abbia idee? E’ vero che c’è da pensare ai palazzi, agli sfollati che vivono una situazione assurda e inaccettabile, ma perchè nessuno riesce a fare qualcosa con la forza delle idee anche senza finanziamenti? Ciò che manca a questa città è lo spirito comune, a partire da chi occupa le stanze del comune di Pozzuoli. Cosa dicono e cosa pensano il sindaco Manzoni e l’assessore al Turismo Filippo Monaco? Non chiedo di sviluppare il turismo in questa fase così tanto delicata, ma è mai possibile che questa città debba offrire il solo Pennone a mare? Tra qualche settimana ci troveremo ad avere Piazza della Repubblica vuota, chiuderanno tutti così come chiuderanno altri negozi in giro per la città. Qual è la ricetta, la cura da mettere in campo? Campa cavallo che l’erba cresce..» (Giulio C.)