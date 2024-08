«Via Campana e Montagna Spaccata fuori controllo: dov’è il sindaco di Pozzuoli?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «La Montagna Spaccata è abbandonata a se stessa, stanotte e l’altra notte due incidenti, auto e moto che corrono come pazzi, non ci sono controlli, non ci sono telecamere, non c’è illuminazione. E nonostante ciò oggi hanno chiuso la strada ammazzando nuovamente noi commercianti della zona di via Campana, lato Pozzuoli. Io sono la titolare di una pizzeria e a nome di tutti i commercianti denuncio e chiedo come sia possibile che noi attività dobbiamo chiudere per due lampadine che devono montare. Qua stanno ammazzando il commercio, il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni non l’ha capito ancora!»