POZZUOLI/ Carrellati e rifiuti rovesciati in strada: protesta anonima e incivile in città. Gli autori ripresi dalle telecamere – LE FOTO

POZZUOLI – Caos nella notte a Pozzuoli dove ignoti hanno rovesciato carrellati e rifiuti in strada bloccando la circolazione stradale. Atti di inciviltà che sono stati registrati in simultanea in via Artiaco e Corso Terracciano. Gli autori sono stati ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale che li hanno immortalati mentre trascinavano i contenitori per la raccolta differenzia al centro della carreggiata e gettavano i sacchi contenenti i rifiuti sull’asfalto. I due episodi sono stati denunciati dal sindaco alla polizia municipale e ai carabinieri mentre la De Vizia ha provveduto in tempi rapidi a rimuovere i rifiuti dalle strade.

LA DENUNCIA – «Vi informo che, a seguito degli eventi che si stanno verificando in questi minuti, ho immediatamente allertato tutte le forze dell’ordine competenti. Malintenzionati stanno creando disordine in città, spostando i carrellati della spazzatura per strada, causando gravi disagi alla viabilità. – ha scritto nella notte il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni – Le autorità stanno già intervenendo per ripristinare l’ordine e garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti. Vi invito a mantenere la calma e a segnalare alle autorità competenti qualsiasi comportamento sospetto o attività riconducibile a tali azioni. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi della situazione.»

IL MOVENTE – L’azione al momento non è stata rivendicata da nessuno, né si conoscono i motivi che hanno spinto ignoti a creare disagi per poi darsi alla fuga. Ampio è il ventaglio delle ipotesi: dal “semplice” atto vandalico realizzato con lo scopo di creare danni al messaggio indirizzato alle istituzioni in un momento particolare che sta vivendo la città colpita dalle difficoltà del post sisma del 20 maggio.

LE FOTO