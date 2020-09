MONTE DI PROCIDA – Giuseppe Pugliese cala il bis e si riconferma sindaco di Monte di Procida. La partita non è finita ancora, ma la lista “Sì Insieme” del primo cittadino uscente ha già incassato più del 50% delle preferenze. Alle 11.20 sono state scrutinate il 77% delle schede. Ancora distante la lista “Noi per Monte di Procida” della candidata a sindaco Nunzia Nigro: soltanto 260 le preferenze incassate.

IL COMMENTO DI IANNUZZI – «Monte di Procida ha scelto, con molta chiarezza, la strada da percorrere nei prossimi cinque anni. Ne prendo atto con grande rispetto: credo fermamente nella democrazia e nel valore del voto. Desidero ringraziare vivamente quanti hanno creduto nel mio impegno per il nostro paese, i tanti cittadini che mi hanno votato, i candidati che mi hanno accompagnato in questo emozionante percorso e tutti coloro che hanno messo il cuore in questa campagna elettorale. Formulo a Peppe Pugliese, riconfermato sindaco, alla sua amministrazione ed al nuovo consiglio comunale i miei sinceri auguri di buon lavoro per Monte di Procida», sono le parole dell’aspirante primo cittadino, Francesco Paolo Iannuzzi.