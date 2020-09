MONTE DI PROCIDA – Sono in corso le operazioni di spoglio a Monte di Procida. Alle 09:51 mancano ancora 6004 schede da scrutinare. Una prima proiezione vede in vantaggio il sindaco uscente, Giuseppe Pugliese (lista Sì Insieme – 1084 preferenze). Si piazza in seconda posizione Francesco Paolo Iannuzzi (Onda Civica – 796 preferenze). Più distante Nunzia Nigro (lista Noi per Monte di Procida – 98 preferenze).