MONTE DI PROCIDA – Chiusa ormai sia la partita del referendum che delle Regionali, a Monte di Procida è appena partito lo spoglio dei voti per le elezioni comunali. Nelle prossime ore seguiremo la sfida tra i tre candidati a sindaco: Giuseppe Pugliese, Nunzia Nigro e Francesco Paolo Iannuzzi.

IN CAMPANIA STRAVINCE DE LUCA – Un risultato elettorale “che non può essere letto in termini di destra e di sinistra ma la mia candidatura è stata sostenuta dal mondo progressista ma anche da tante forze moderate e da tante forze della destra non ideologica”. Queste le parole del riconfermato presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, incontrando i giornalisti per parlare dell’esito del voto.