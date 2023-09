MONTE DI PROCIDA/ Lavori edili abusivi: sequestrato un fabbricato

MONTE DI PROCIDA – Sigilli a un fabbricato e tre denunce. Questo l’esito dell’operazione condotta dal Nucleo Carabinieri forestale di Pozzuoli a Monte di Procida: in via Panoramica sono stati scoperti lavori edili abusivi in un cantiere. L’intervento delle autorità ha portato alla denuncia dei due proprietari dell’area e dell’esecutore materiale dei lavori, oltre al sequestro dell’intero fabbricato di circa 300 metri quadrati. Gli investigatori hanno ritenuto che le opere in corso presso il cantiere fossero state avviate in assenza dei necessari titoli autorizzatori. Inoltre l’area in cui si stavano svolgendo tali lavori presenta diverse peculiarità urbanistiche e ambientali.

I SIGILLI – In particolare l’area interessata dai lavori edili abusivi è soggetta a vincolo idrogeologico e rientra nella zona B all’interno della perimetrazione del parco regionale dei Campi Flegrei. Inoltre è classificata come zona agricola con valori paesistici “ep” secondo il piano regolatore generale (PRG) e gode di protezione integrale secondo il piano paesistico dei Campi Flegrei. Di conseguenza, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale hanno avviato un’azione legale contro i responsabili, procedendo al sequestro dell’intero fabbricato. La situazione rimarrà sotto stretto controllo delle autorità competenti mentre si valuteranno ulteriori provvedimenti da adottare in merito a questa violazione urbanistica.