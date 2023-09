QUARTO/ Data alle fiamme dal vicino: stazionarie le condizioni della 48enne

QUARTO – Sono stazionarie, ma gravi, le condizioni della 48enne di Quarto data alle fiamme dal vicino. La donna, che presenta ustioni di III grado per il 50% del corpo, è ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Parenti e amici attendono con il fiato sospeso notizie positive dai medici.

LA LITE – Un lenzuolo steso al sole ostruiva l’ingresso di un box: questo il motivo della discussione. Martedì mattina Francesco Riccio, 53enne già noto alle forze dell’ordine, ha ricoperto di liquido infiammabile la vicina di casa e la sua auto, quindi ha preso un accendino e ha dato fuoco. I due vivono nello stesso stabile. Lei, al secondo piano, e lui al terzo. I due hanno discusso nel cortile condominiale di via Alcide de Gasperi 68. Poi il gesto inaspettato che non ha dato alla 48enne il tempo di fuggire. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per domare il rogo che, dalla vettura della donna, si è esteso anche a un altro veicolo. Riccio è stato arrestato per tentato omicidio, aggravato da futili motivi. L’uomo ha varcato le porte della casa circondariale “Giuseppe Salvia” (Poggioreale) con evidenti ustioni sulle gambe e sui piedi. Evidentemente una quantità di benzina gli è caduta addosso. Difatti al momento dell’arresto i carabinieri hanno dapprima trasportato il 53enne in una struttura sanitaria dell’Asl Napoli 2 Nord per poi tradurlo in carcere.