POZZUOLI/ Uomo ferito a colpi di pistola nella notte a via Napoli

POZZUOLI – Spari a via Napoli nella notte. Un 30enne di Pozzuoli è stato ferito a colpi d’arma da fuoco all’addome e alla gamba sinistra. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Antonio Carnevale si trovava in una traversa di Corso Umberto I quando è stato raggiunto da due colpi di pistola. I militari della Compagnia di Pozzuoli sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Il 30enne è stato sottoposto ad intervento chirurgico e ricoverato in prognosi riservata, non versa in pericolo di vita.

LE INDAGINI – Chi ha premuto il grilletto si è dato alla fuga. Le ricerche del sospettato sono andate avanti per tutta la notte. A sparare – secondo una prima ricostruzione – potrebbe essere stato un giovane sempre residente a via Napoli. In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e le motivazioni alla base del gesto criminale.