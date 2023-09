RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno. Vorrei segnalare un disagio che sta accadendo ormai da settimane all’Asl di Pozzuoli. Sono giorni che vado a prenotare una visita, ma è sempre senza linea internet. Dopo 5/6 operazioni va in tilt il sistema. Persone che non possono neanche pagare il ticket per accedere alle visite ambulatoriali. È una vergogna».