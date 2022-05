MONTE DI PROCIDA – La scuola media statale Amerigo Vespucci è stata sede di una videoconferenza con la Nave Anteo, parte fondamentale del Progetto Speciale Nave Anteo. I ragazzi hanno potuto parlare con il comandante e il suo equipaggio, osservare le esercitazioni in acque profonde e prendere accordi per la sfida che li attende: “Il Gioco del Morse”. In questo gioco si cimenteranno nella decifrazione di una parola d’ordine in linguaggio Morse trasmessa con segnale luminoso, al fine di vincere il prestigioso Crest della Nave con il motto: “In undis per undas pro vita”. Sono giunte le lodi, della Marina Militare attraverso le Parole del Comandante, ai ragazzi, alla scuola, alla dirigente scolastica, alla vicepreside, agli insegnanti, e a tutti i collaboratori che hanno permesso questo incontro, novità assoluta nella cinquantennale storia della Nave. Le lodi del sindaco Giuseppe Pugliese, della consigliera con delega all’Istruzione dott.ssa Ivana Barone, della Capitaneria di Porto rappresentata dal 1ª Cl. Np Luigi Carputo, con l’assistenza del dottor Antonio Ramaglia (Comitato Programma Speciale Nave Anteo) hanno sostenuto l’entusiasmo dei ragazzi, impegnati lunedì 16 nel contatto diretto con la Nave. L’occasione è stata accompagnata dalla consegna di cappellini e magliette per i prossimi festeggiamenti e tifo per il Giro d’Italia.