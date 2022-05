QUARTO – L’edizione 105 della Corsa Rosa è stata lanciata nella prestigiosa location di Piazza degli Eroi di Budapest. Presentate le squadre e i corridori che si stanno sfidando sulle strade del Giro d’Italia. Sabato 14 maggio la corsa ciclistica proseguirà attraversando i territori di Napoli-Pozzuoli-Quarto-Bacoli-Monte di Procida. Con ordinanza di polizia locale, in occasione del 105o giro ciclistico d’Italia, è stata disposta la sospensione della circolazione stradale e la chiusura di alcune strade cittadine interessate dall’evento. Sabato dalle 11 alle 17 e comunque fino a cessate esigenze è stata disposta: la sospensione della circolazione stradale e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambe le corsie, nel tratto di strada di via Campana, compreso tra l’intersezione di via Consolare Campana fino a quello d’ingresso sulla SS 686, eccetto i veicoli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento e quelli idoneamente sostati negli appositi stalli; la chiusura temporanea di tutti gli incroci e le intersezioni con altre strade e traverse interessate dal percorso della gara sportiva; la chiusura temporanea in via Masullo entrata rampa della SS 686 direzione Tangenziale – SS 7 Quater; la chiusura temporanea in via Masullo entrata rampa della SS 686 direzione Quarto uscita via Campana; la chiusura temporanea in via Masullo entrata rampa della galleria “Monte Corvara” direzione Pozzuoli.