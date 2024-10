MONTE DI PROCIDA/ La denuncia: «Sparite le giostre a Cappella. Colpa di un consigliere?»

MONTE DI PROCIDA – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione di Cronaca Flegrea, mi rivolgo a voi come cittadino preoccupato della frazione di Cappella, nel comune di Monte di Procida, per portare all’attenzione della comunità alcuni disagi che stiamo vivendo nel nostro quartiere. Da qualche mese, infatti, notiamo con dispiacere che alcune giostrine nel parco giochi di “Piazza della Terra” sono scomparse. Allego delle foto che testimoniano la situazione attuale. La domanda che ci poniamo è semplice: dove sono finite le giostrine? Chi le ha tolte, dato che il comune non ha emesso comunicati ufficiali in merito e non ha prodotto atti in tal senso? E, soprattutto, torneranno? Si vocifera che questa rimozione possa essere legata a una manifestazione tenutasi qualche mese fa da parte di un consigliere comunale dell’attuale maggioranza. Speriamo vivamente che non sia così, perché i bambini della nostra comunità meritano spazi sicuri dove poter giocare. Inoltre, durante la campagna elettorale, era stato promesso da chi ora ci amministra che l’erba sarebbe stata tagliata regolarmente per mantenere il decoro del parco e delle aree verdi. Purtroppo, fino ad ora, l’unica cosa che sembra essere stata “tagliata” sono le giostrine. E vi assicuro che chi scrive non ha nessun intento politico, nè può essere considerato tifoso di qualsivoglia “partito”. Anzi, a dirla tutta, all’ultima tornata elettorale ho votato un consigliere di maggioranza della mia frazione. Ma non è questo ciò che conta, l’importante è il benessere dei cittadini. Confidiamo nel vostro aiuto per dare voce a queste istanze e speriamo che le autorità competenti possano fornire chiarimenti e soluzioni rapide per ripristinare il parco giochi alla sua piena funzionalità. Vi ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di un vostro riscontro. Cordiali saluti» (A.T. – Un cittadino di Cappella, Monte di Procida)