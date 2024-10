POZZUOLI/ Il servizio mensa nelle scuole non parte «Ancora una volta viviamo una situazione di incertezza»

POZZUOLI – «L’anno scolastico è iniziato da più di un mese e molte famiglie della nostra comunità stanno affrontando ancora una volta una situazione di incertezza riguardo al servizio mensa per i propri figli» fa sapere con una nota il Movimento 5 Stelle di Pozzuoli «È importante sottolineare quanto sia fondamentale per le famiglie poter contare su un servizio mensa organizzato e puntuale sin dai primi giorni di scuola. Questo garantirebbe ai bambini l’istruzione che meritano e permetterebbe ai genitori di gestire meglio le loro giornate.

A ciò occorre aggiungere le difficoltà generate per i lavoratori, addetti alle mense, che da quattro mesi sono senza stipendio e senza ammortizzatori sociali».

LA RICHIESTA – «Anche negli anni passati – si legge nella nota – il servizio mensa è stato avviato con ritardo, ma riteniamo che ciò sia inaccettabile visto che tutti sanno che la scuola, ogni anno, inizia a settembre. Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale di avviare quanto prima il servizio e di lavorare per garantire in futuro tempestività ed efficienza. Inoltre, sarebbe opportuno informatizzare il sistema di ticket mensa per semplificare ulteriormente la gestione del servizio. Siamo fiduciosi che, con una pianificazione adeguata, sia possibile evitare i ritardi e offrire un servizio essenziale senza disagi».