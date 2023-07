MONTE DI PROCIDA/ Incendio distrugge i depositi di un agriturismo e danneggia una pasticceria: sgomberata anche la casa del sindaco

MONTE DI PROCIDA – Incendio nel cuore della notte a Monte di Procida. Le fiamme hanno distrutto i depositi adiacenti l’Agriturismo “La Masseria” e danneggiato la pasticceria “Veliol”, tra gli esercizi più apprezzati e rinomati del piccolo comune flegreo. Sgomberata anche l’abitazione del sindaco Giuseppe Pugliese che racconta: «Tante case hanno subito danni dall’incendio. Abbiamo avuto paura e questo mi colpisce come sindaco e anche come abitante di Monte di Procida: la mia casa è inutilizzabile per i fumi e per la prima volta mia figlia dorme lontana dalla madre. Sono addolorato, ma proprio in questi momenti dobbiamo stringerci più forte come comunità. Mi auguro che presto le forze dell’ordine facciano chiarezza sulle cause e sugli eventuali autori del gesto». La natura del rogo è ancora in corso di accertamento, ma le fiamme dovrebbero essere partite dalla legnaia adiacente un ristorante.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO – «Esprimo la mia solidarietà ai titolari della “ Masseria”, e di “Veliol” e alle famiglie che vivono nelle case adiacenti. Non dobbiamo mollare, ma rialzarci e ripartire per restituire alla città due dei suoi punti di riferimento nel campo del mangiar bene. Il Comune, la comunità vi sarà affianco. Ringrazio i Vigili del Fuoco purtroppo arrivati tardi perché impegnati – come succede troppo spesso in questi giorni – su un altro incendio, grazie ai volontari della protezione civile Falco intervenuti prontamente, alla polizia municipale presente con diversi agenti ed ai carabinieri che con grande professionalità hanno già svolto le prima attività di competenza. Le fiamme sono spente, ma il lavoro di bonifica continuerà», continua il primo cittadino.