E’ di Pozzuoli il motociclista che ha travolto e ucciso un 65enne appena sceso dal bus ad Agnano

POZZUOLI – E’ un 24enne di Pozzuoli il motociclista che venerdì sera ha travolto e ucciso il 65enne napoletano, Giovanni Sorrentino, che da tempo viveva senza fissa dimora. L’uomo poco prima dell’incidente si trovava su un autobus che percorreva via Agnano, nei pressi dell’Ippodromo quando, dopo essere sceso dal mezzo, è stato travolto dalla moto in corsa. Inutili sono stati i soccorsi per la vittima. Nell’impatto il 24enne puteolano è rimasto ferito riportando lesione che sono state giudicate guaribili in 40 giorni. La moto, una Kawasaki z900, è stata sequestrata mentre il giovane è stato denunciato per omicidio stradale. Sulla salma del 65enne è stata invece disposta l’autopsia.