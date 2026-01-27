MONTE DI PROCIDA/ Il Forum dei giovani attiva raccolta beni di prima necessità per gli sfollati di Casoria

MONTE DI PROCIDA – La tragedia sfiorata in Via Cavour ha letteralmente scosso la cittadinanza di molte comunità della Campania. Tra queste c’è Monte di Procida, attraverso il “Forum dei Giovani” , si è subito attivata per aiutare le tante famiglie coinvolte mediante una raccolta di beni di prima necessità. Gli eventi drammatici che hanno colpito Casoria hanno segnato profondamente le coscienze di molti montesi che, grazie anche al sostegno della Protezione Civile “Falco” presente in loco per dare sostegno alle famiglie sgomberate, è stato attivato un corridoio solidale, un gesto concreto di vicinanza e umanità, affinché nessuno si senta solo in un momento così difficile. La raccolta, che avviene presso la sede del Forum dei giovani montesi, prevede l’assortimenti di beni come intimo e abbigliamento. Uomo: boxer/slip, calzini, canottiere, pigiami e tute (tutte le taglie dalla S alla XXL), Scarpe (41); Donna: slip, reggiseni, pigiami, tute e giubbini (tutte le taglie dalla S alla XXL), Scarpe (38) e igiene personale come spazzoni, dentifricio, bagnoschiuma e assorbenti.