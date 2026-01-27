All’Istituto Pareto di Pozzuoli arriva il modello 4+2: un ponte solido verso il futuro

POZZUOLI – Grande successo sabato 24 gennaio all’Open Day dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli – Arco Felice, diretto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosalba Morese. Notevole l’affluenza: tante famiglie in cerca della “migliore” scuola si sono fermate qui. Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto prevede ora anche un innovativo percorso tecnologico-professionale, che sarà attuato a partire dal prossimo anno scolastico, per l’ istruzione tecnica Indirizzo CAT – Costruzioni Ambiente e Territorio (ex geometra).Il nuovo percorso rappresenta una grande opportunità per gli studenti, è in linea con i modelli formativi europei ed offre una risposta concreta alla necessità di formare giovani professionisti in tempi più rapidi, allineando la formazione alle reali esigenze del mercato del lavoro.

IL MODELLO – Il mondo dell’edilizia e della progettazione tecnica sta dunque per cambiare passo, un passo che andrà più veloce verso le molteplici chance lavorative che caratterizzano il CAT. Ma cos’è il modello 4+2 riferito al CAT? A differenza del tradizionale percorso quinquennale che resta nell’offerta, il sistema 4+2 prevede quattro anni di istruzione tecnica, seguiti da due anni presso un ITS Academy (Istituto Tecnologico Superiore). Dopo i quattro anni comunque si consegue un Diploma quadriennale che ha lo stesso valore di quello quinquennale, anche ai fini dell’accesso all’Università. L’obiettivo finale è creare una “filiera” continua nel settore edile, sostenibile e tecnologico, che permette di ottenere un diploma specializzato un anno prima e una super-specializzazione tecnica altamente qualificata a 20 anni. I vantaggi per gli studenti sono numerosi. Innanzitutto velocità e efficienza per un percorso più snello che riduce i tempi di formazione senza sacrificare la qualità. Si pongono in atto esperienze “on the job” per la forte integrazione con le aziende, fin dai primi anni, garantendo un inserimento lavorativo quasi immediato e la verticalizzazione delle competenze, vale a dire una formazione non generica bensì specifica, in quanto i programmi sono verticalizzati sulle competenze richieste dalle aziende leader del settore. L’Istituto Pareto offre pertanto un titolo di alto valore perché il diploma del quarto anno, combinato con i due anni di ITS, garantisce un profilo professionale tecnico superiore molto ricercato per la gestione del territorio e soprattutto rivolto alla sostenibilità. Il percorso 4+2 è infatti denominato “Costruzioni Ambiente e Territorio – Restauro Green”.

IL FUTURO – Sempre per il prossimo anno scolastico il Pareto presenta poi un’altra novità nell’offerta formativa: si tratta del percorso “Web Marketing e Comunicazione”, una curvatura del Settore Economico dell’indirizzo AFM -Amministrazione Finanza e Marketing, di grande attualità e al passo con nostri i tempi, caratterizzati dal mercato online, dalle sfide lanciate nel web e dalla comunicazione dei social. L’ambiente formativo dell’AFM prevede inoltre un’altra curvatura, AFM Management dello Sport e due articolazioni che iniziano dal terzo anno, dopo il biennio comune: Relazioni Internazionali per il Marketing (che prevede tre lingue straniere) e Sistemi Informativi Aziendali. Presso l’Istituto Pareto è inoltre presente l’Indirizzo “Grafica e Comunicazione”, i cui studenti hanno all’attivo numerose vittorie in concorsi di rilievo nazionale: un percorso di eccellenza e altamente qualificante per l’inserimento lavorativo.