POZZUOLI/ In arrivo le nuove commissioni consiliari: i presidenti saranno Migliucci, Genovese, Cossiga e Tozzi

Cronaca Flegrea
  27 Gennaio 2026

POZZUOLI – Si voterà domani per l’elezione dei quattro nuovi presidenti delle commissioni consiliari. I nomi in lizza, favoriti per le presidenze sono: Paolo Tozzi (Davvero Pozzuoli) a cui andrà l’Urbanistica; Vicente Migliucci (Europa Verde) per il quale è pronta la commissione Ambiente; Sandro Cossiga, a cui andranno i Lavori Pubblici; e Leandro Genovese, che sarà riconfermato al Bilancio. Proprio quest’ultimo, nella giornata di ieri, aveva rassegnato “dimissioni tecniche” propedeutiche a quella che sarà l’elezione di domani mattina. Gli altri tre colleghi, invece, si erano dimessi in precedenza durante la crisi di dicembre che ha portato alla nomina della nuova Giunta.

