MONTE DI PROCIDA – Don Enzo di Meo è il nuovo parroco della chiesa di S.Antonio e S.Michele Arcangelo di Monte di Procida. Nella giornata di ieri si è tenuta una cerimonia di benvenuto, a cui hanno partecipato il vescovo di Pozzuoli, Gennaro Pascarella, e il sindaco della città, Giuseppe Pugliese. «Il cambio del parroco rappresenta sempre un nuovo inizio, l’inizio di un percorso che si rinnova, portando con sé sentimenti positivi di fiducia e di speranza per il futuro, specie in questo periodo storico in cui occorre, tutti insieme, collaborare e rafforzare i valori e i principi che tengono unita la nostra comunità.

A padre Leonardo che lascia la parrocchia per sopraggiunti limiti di età ho ribadito l’infinita gratitudine da parte di tutta Monte di Procida per l’impegno profuso nell’opera svolta durante questi anni di ministero sacerdotale, per il cammino fatto insieme, per i valori umani, sociali e cristiani che ha proposto e che ci guideranno nel nostro percorso futuro». Con queste parole il primo cittadino montese ha dato il benvenuto a don Enzo per il suo nuovo cammino.

Mostra meno