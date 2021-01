MONTE DI PROCIDA – Sono 39 i cittadini di Monte di Procida attualmente positivi al coronavirus. Nel fine settimana sono stati registrati 6 nuovi casi e 9 guarigioni. Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Pugliese. «Come vi ho detto nei giorni scorsi, con l’apertura delle scuole stiamo monitorando la situazione con maggiore attenzione, in modo tale da poter agire rapidamente in caso di eventuali criticità – ha dichiarato il primo cittadino – . Anche se al momento i dati sembrano essere incoraggianti non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, ma proseguire con senso di responsabilità e rigore nel rispetto delle regole. Il nostro obiettivo è raggiungere zero casi per rendere Monte di Procida Covid Free».