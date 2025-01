MONTE DI PROCIDA/ Convegno sull’arte del Presepe del Maestro Antonio Assante di Cupillo

MONTE DI PROCIDA – L’arte e la grande tradizione del presepe napoletano: Monte di Procida celebra la città di Napoli e i suoi 2500 anni di storia, cultura, bellezza e identità con una giornata dedicata all’arte presepiale partenopea.

IL CONVEGNO – Venerdì 24 gennaio 2025 alle 18.30 la Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo di Monte di Procida ospiterà un convegno dal titolo: “L’arte del presepe”, organizzato dal Comune di Monte di Procida con la consigliera delegata alla Cultura – Luisa Scotto di Frega – e con il Parroco Don Gianni Illiano. Sarà un’occasione unica per scoprire le radici e la magia del presepe, capolavoro d’arte e simbolo di cultura. Nel corso del convegno sarà, inoltre, possibile ammirare l’ampio e maestoso presepe realizzato dal Maestro d’Arte Antonio Assante di Cupillo. Si avvicinano le conclusioni delle visite al presepe montese e il convegno permetterà di approfondire il legame tra tradizione, bellezza e territorio attraverso l’arte, intesa come elemento-chiave per la valorizzazione dell’identità culturale del territorio stesso.