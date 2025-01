“Sensuability & Comics” per rompere i tabù sul binomio disabilità e sessualità

NAPOLI – La scadenza per partecipare alla settima edizione di Sensuability & Comics è stata prorogata al 27 gennaio 2025. C’è quindi ancora tempo per presentare le proprie opere e contribuire a un’iniziativa che mira a promuovere una visione innovativa e priva di pregiudizi della sessualità e della disabilità attraverso l’arte del fumetto e dell’illustrazione. Promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Nessunotocchimario” e sostenuto dalla collaborazione con COMICON, il concorso invita fumettisti e illustratori esordienti – dai 16 anni in su – a realizzare opere ispirate a scene romantiche, sensuali o erotiche. Quest’anno, il tema scelto è la letteratura, con l’intento di reinterpretare in chiave sensuale e ironica personaggi e storie tratte da opere celebri, celebrando la bellezza di ogni corpo, con tutte le sue imperfezioni. Gli artisti potranno lasciarsi ispirare da romanzi come Cime tempestose di Emily Brontë, che esplora le passioni tumultuose dell’animo umano, o Madame Bovary di Gustave Flaubert, con i suoi intensi tormenti interiori. Senza dimenticare opere moderne e contemporanee, che offrono spunti per rappresentare corpi e relazioni in modi nuovi e profondi. Attraverso le loro illustrazioni, i partecipanti sono invitati a esplorare il legame tra disabilità e sessualità, celebrando una sensualità autentica e lontana dagli stereotipi.

LA MANIFESTAZIONE – Una giuria composta da Giulia Blasi (scrittrice), Teresa Ciabatti (scrittrice), Tito Faraci (fumettista), Fabio Magnasciutti (illustratore) e Francesco Trento (scrittore e regista) selezionerà le opere migliori, che saranno in mostra a Roma dal 14 febbraio al 14 marzo 2025. La locandina di questa edizione, firmata da Kutoshi Kimino del collettivo Sputnik, propone una reinterpretazione in chiave Sensuability di una scena dell’Inferno di Dante. La partecipazione è gratuita, le opere – in formato digitale o cartaceo – dovranno essere inviate entro il 27 gennaio 2025 all’indirizzo email [email protected]. “Sensuability & Comics è un’opportunità unica per rompere i tabù sulla sessualità delle persone con disabilità e per ampliare l’immaginario erotico attraverso l’arte, celebrando la bellezza e la libertà di espressione di ogni corpo”, dichiara Armanda Salvucci, ideatrice del progetto Sensuability. I premi per i vincitori includono una borsa di studio per il corso di Satira di Fabio Magnasciutti presso Officina B5, una tavoletta grafica Wacom One Creative e l’ingresso per due persone a COMICON 2025. Per il primo anno saranno premiate anche le menzioni speciali, che riceveranno degli abbonamenti per “ARF! Il festival del Fumetto” di Roma, donati da ARF.