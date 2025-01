Lotto, in Campania tripletta da quasi 50mila euro: vinti 9mila euro a Pozzuoli

POZZUOLI – La fortuna bacia la Campania nelle ultime due estrazioni del Lotto di venerdì 17 gennaio e sabato 18 gennaio 2025, con una tripletta da quasi 50mila euro totali. Come riporta Agipronews, colpo oltre 31mila euro vinti a Capua, in provincia di Caserta, grazie a una quaterna e quattro terni su tutte le ruote. A questi si aggiungono oltre 9mila euro a Napoli e oltre 9mila euro a Pozzuoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 10,1 milioni di euro, per un totale di 70,6 milioni di euro da inizio 2025.