MONTE DI PROCIDA – Il Comune di Monte di Procida mette a disposizione dei cittadini, presso la sede del centro anziani di Corso Umberto numero 17, un servizio totalmente gratuito di Caf-Patronato per la richiesta di tutti i bonus erogati dalla Regione Campania per l’emergenza Covid-19 (fitti, etc.) e per qualsiasi altra necessità. Il servizio del Caf-Patronato è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17. Questo servizio nasce a seguito dell’avviso pubblico, attraverso il quale sono stati ricercati i Caf e i professionisti che potevano essere di sostegno in questo delicato momento, per permettere alle tante famiglie in difficoltà di accedere alle misure di sostegno. Alcuni professionisti oltre a dare la propria disponibilità da remoto hanno offerto anche la loro presenza fisica sul territorio. I consiglieri Tina Schiano e Luciano Trabasso hanno condiviso questa iniziativa con la giunta in un’ottica di sostegno ulteriore alla comunità e che si inserisce alla rete di interventi posti in essere dall’amministrazione comunale per via dell’emergenza Covid-19.

I COMMENTI – Il consigliere Tina Schiano ha commentato così l’iniziativa: «In questo momento così delicato, aiutare le persone diviene sempre piùi mportante. Per richiedere i bonus messi a disposizione dalla Regione Campania per via dell’emergenza Covid-19, l’aiuto del CAF diviene fondamentale perché le domande devono essere inviate esclusivamente on line. Io e il Consigliere Trabasso unitamente alla giunta abbiamo voluto fortemente questo ulteriore aiuto alla comunità». E ancora sul punto il consigliere Luciano Trabasso: «Attraverso questo importante servizio si offre ai cittadini la possibilità di fare richiesta di tutti i bonus previsti dalla Regione Campania per via della crisi Covid-19. Questo è un servizio totalmente gratuito, è la nostra un ulteriore iniziativa sociale, che si somma a quelle messe in campo dalla nostra Amministrazione nei giorni precedenti»