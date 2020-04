POZZUOLI – C’è un nuovo caso di Coronavirus a Pozzuoli: è l’88esimo ed è anche questo collegato al focolaio scoppiato al Santa Maria delle Grazie. Dopo quasi una settimana senza nuovi contagi ma contrassegnata da tre decessi, la notizia del nuovo caso è arrivata in serata dall’Asl Napoli 2 Nord che in giornata ha eseguito 40 tamponi. Dall’inizio dell’epidemia sono stati sottoposti al test 771 puteolani, mentre sono 88 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus: 63 sono attualmente contagiate, 13 sono guarite definitivamente e 12 sono decedute