Monte di Procida, arrivato il commissario prefettizio: è il vice Prefetto di Napoli Giovanni Lucchese

MONTE DI PROCIDA – Il vice Prefetto di Napoli Giovanni Lucchese è il nuovo commissario prefettizio del comune di Monte di Procida. Arriva dopo lo scioglimento del consiglio comunale in seguito alle dimissioni di nove consiglieri che hanno sfiduciato il sindaco Peppe Pugliese, che ha concluso con un anno e mezzo di anticipo il proprio mandato. Sessantacinque anni, una laurea in Giurisprudenza, Lucchese vanta esperienze in giro per l’Italia presso le Prefetture di Grosseto, Napoli, Foggia, Caserta, dove ha ricoperto numerosi incarichi tra cui quelli di Commissario straordinario presso il comune di Cesa, di Commissario prefettizio presso il comune di Melito (2005), di Commissario straordinario presso il comune di Anzano di Puglia (2008) e di Commissario straordinario presso il comune di Torremaggiore (2010). Da oggi guiderà il comune di Monte di Procida fino al 9 giugno del 2024, quando in concomitanza con le elezioni Europee di voterà anche nel più piccolo dei comuni flegrei.