I LETTORI SEGNALANO/ «Al cimitero di Pozzuoli non possiamo visitare i nostri cari»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Da oltre 10 giorni, una vasta area del cimitero è inaccessibile. Non possiamo andare a trovare i nostri cari . Si tratta di un bel tratto di cimitero chiuso al pubblico. Nessuno sa quando finiscono i lavori. Posso capire il momento inopportuno, per il bradisisma, ma non vorrei che sia una scusa per poter rallentare i lavori e l’accesso ai nostri cari sia sempre ostruito, soprattutto che a fine mese ci sono le festività dei Santi e dei morti e vorremmo accederci.» (Gennaro T.)