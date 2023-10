POZZUOLI – Le prime prove di evacuazione per il terremoto sono in programma per sabato mattina, dalle 11 alle 13, presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Domani, invece, dalle 11 alle 13 ci sarà la prova all’ospedale San Giuliano di Giugliano e al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Le prove sono finalizzate all’evacuazione in caso di forti terremoti per il bradisismo o un’eruzione.