MONTE DI PROCIDA/ Amministrazione Santolillo nel caos: consigliera si dimette e attacca «Si cerca un capro espiatorio»

MONTE DI PROCIDA – È stata una seduta tutt’altro che ordinaria quella andata in scena ieri sera nel consiglio comunale di Monte di Procida. A scuotere l’aula è stato il durissimo intervento della consigliera Giuseppina Lubrano, fino a pochi giorni fa capogruppo della maggioranza guidata dal sindaco Scotto di Santolo, che ha ufficializzato le dimissioni dal suo incarico e la remissione di tutte le deleghe. Lubrano ha parlato con toni netti e senza giri di parole, denunciando “attacchi personali inaccettabili” rivolti non solo a lei, ma alla sua famiglia, in virtù del suo ruolo politico.

L’INTERVENTO – Ha puntato il dito contro i colleghi di maggioranza, accusandoli di non averla difesa e di aver anzi contribuito a creare un clima di isolamento: “Ho avvertito un clima di sfiducia da parte dei miei colleghi. Gli attacchi che ho subito non erano solo verso di me, ma verso tutta l’amministrazione. Chi come me ha messo la faccia per questo paese andava protetto, invece l’amministrazione, che voleva essere giovane e innovativa, è rimasta in un silenzio assordante. Un silenzio che si è trasformato in freddezza, nel prendere le distanze, nello smettere di fare squadra.” Un passaggio particolarmente duro ha riguardato la gestione interna della crisi: “Invece di rilanciare l’azione amministrativa si è cercato un capro espiatorio. Sono delusa e amareggiata da questo comportamento. Pertanto abbandono l’aula consiliare e mi riservo qualsiasi decisione politica riguardo il mio futuro.” Un’uscita plateale, quella di Lubrano, avvenuta poco prima della votazione su un importante atto di bilancio: la salvaguardia degli equilibri finanziari, che quindi non ha visto il suo voto favorevole. Infatti l’ex assessore, come anticipato nel suo intervento, ha lasciato l’aula, non partecipando così alla votazione.

LE MOTIVAZIONI – Secondo indiscrezioni, il risentimento della consigliera derivi dal fatto che l’amministrazione avrebbe provato nei giorni scorsi a spingere la consigliera verso le dimissioni. Tentativo respinto con fermezza da Lubrano, che avrebbe ricordato di essere stata eletta democraticamente dal popolo montese. La rottura, insomma, non è stata un fulmine a ciel sereno, ma rappresenta comunque uno scossone pesante per la maggioranza del sindaco Scotto di Santolo, già in difficoltà su più fronti per i continui attacchi social che riceve.