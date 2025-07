POZZUOLI/ Discoteche abusive a Licola: nei guai tre stabilimenti balneari – I NOMI

POZZUOLI – Stabilimenti balneari trasformati in discoteche senza autorizzazioni. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri e la polizia municipale che hanno portato alla sospensione di tre attività. Si tratta del “Lido Salsedine”, “Nereidi” e “Frontemare – Ambascitori” che sorgono in viale Sibilla, sul litorale di Licola mare. Per loro è scattata “la sospensione dell’intera attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” a partire dal quindicesimo giorno dalla data di ricezione delle ordinanze di sospensione firmate dalla dirigente Sabina Minucci.

LE SANZIONI – Nello specifico il 15 giugno scorso gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli hanno rilevato in Viale Sibilla, ad insegna “Lido Salsedine”, l’organizzazione di un “trattenimento danzante (discoteca) senza la prescritta autorizzazione” facendo scattare la sospensione dell’intera attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per giorni 8 giorni. Il 1 maggio, invece, i carabinieri della stazione di Licola, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, hanno rilevato sempre in Viale Sibilla, ad insegna “Nereidi” attività che “senza licenza dava in luogo aperto al pubblico festa da ballo e trattenimento danzante” portando oggi alla sospensione dell’intera attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per 12 giorni. Infine, sempre i carabinieri della stazione di Licola, sempre il 1 maggio scorso, in Viale Sibilla, ad insegna “Frontemare – Ambasciatori” hanno riscontrato che il lido “svolgeva in luogo aperto al pubblico attività da ballo e d trattenimento danzante senza essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa” facendo scattare la sospensione dell’intera attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per 15 giorni.