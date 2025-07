POZZUOLI/ Assente alle cerimonie per le vittime di Monteforte, il sindaco risponde «C’è chi non sa cosa significhino determinati valori»

POZZUOLI – «Oggi, ancora una volta, ho la conferma che prima di fare qualche giorno di ferie devo chiedere il permesso a qualcuno. Magari la prossima volta Attaccare un sindaco su un’assenza senza capire le motivazioni personali o non, vuol dire che uno non ha nulla da fare o a che pensare. Soprattutto non sa cosa significhino determinati valori». Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha risposto questa mattina in consiglio comunale alle accuse mosse dal consigliere Guido Iasiello che aveva fatto notare la sua assenza e quella del vice sindaco Filippo Monaco alle cerimonie per ricordare le quaranta vittima della strage di Monteforte Irpino. All’evento andato in scena lunedì nel comune avellinese era presente il solo assessore Salvatore Caiazzo, mentre il giorno seguente a Pozzuoli erano presenti lo stesso Caiazzo e la collega Titti Zazzaro. Assenti anche tutti i consiglieri comunali e gli altri rappresentanti istituzionali a una cerimonia che ha voluto ricordare le vittime della più grande tragedia della storia di Pozzuoli.