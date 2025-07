POZZUOLI/ «In centro storico non abbiamo visto i mezzi per la disinfestazione»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, ho letto la segnalazione di una residente di Monterusciello sulla mancata disinfestazione a Monterusciello contro il virus delle zanzare. Anche a Pozzuoli non mi è sembrato di aver visto niente. Sono stata sveglia fino alle 3 inoltrate, nessuna disinfestazione sarebbe stata fatta al centro storico. Poi se mi sono sbagliata non lo so, ma io non ho visto nessuno. Spero che come sempre possiate aiutarci» (Valentina D.)