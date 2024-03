MONTE DI PROCIDA/ Altre tre proposte di legge di iniziativa popolare: le firme presso l’Ufficio Elettorale

MONTE DI PROCIDA – Altre tre proposte di legge di iniziativa popolare possono essere sottoscritte anche a Monte di Procida presso l’Ufficio Elettorale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, esibendo un documento di identità e la tessera elettorale. Si tratta delle proposte di legge annunciate in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23/11/2023 in materia di “Diritto alla libertà di pagare in contanti”, “Stop all’indottrinamento gender nelle scuole” e “Diritto all’autoproduzione del cibo”. Per queste tre proposte la raccolta di firme proseguirà fino al prossimo 30 luglio.