Continua il gelo tra i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, Josi fa suo anche il Giro d’Italia

POZZUOLI – Nella foto di rito con il sindaco di Napoli uno era a destra, l’altro all’estremità opposta. Anche durante il convegno, da seduti, uno era seduto in prima fila, l’altro in terza. In mezzo un imbarazzato Nicola Pirozzi, sindaco di Giugliano, che con lo sguardo cercava di carpire qualche apertura. Mai arrivata. Anche ieri Gigi Manzoni ha snobbato il collega Josi Gerardo Della Ragione durante la manifestazione di presentazione del Giro d’Italia. A stento qualche sguardo, ma nessun cenno di pace tra i due. Il sindaco di Pozzuoli ha ormai preso le distanze dai comportamenti del sindaco di Bacoli e ieri è stato l’ennesimo momento di gelo tra i due. Anche quando c’è stato il “rompete le righe” mentre Josi si scatenava con i selfie, Gigi è rimasto sulle sue mantenuto un comportamento estremamente “istituzionale” così come egli stesso ha invocato più volte, negli ultimi tempi.

FACEBOOK – Dopo l’incontro de visu, la partita si è spostata su Facebook: Josi ha scritto un post che, se non lo si legge attentamente, potrebbe far credere che più che “Giro d’Italia” si tratta di “Giro di Bacoli”, mentre Gigi ha utilizzato poche righe per sottolineare l’importanza del passaggio del Giro per Pozzuoli e l’intero territorio.