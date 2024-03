Il Giro d’Italia torna nei Campi Flegrei: appuntamento al 12 maggio

POZZUOLI – Il Giro d’Italia torna nei Campi Flegrei. La “carovana rosa” attraverserà le città di Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli. La tappa numero 9 Avezzano-Napoli avrà inizio dal centro della Marsica, area storico-geografica abruzzese in provincia dell’Aquila, per poi arrivare a Mondragone, sul litorale domitio a Licola e infine approdare nei Campi Flegrei. L’altra mattina, infatti, il primo cittadino puteolano, Luigi Manzoni, ha sottoscritto con il sindaco Gaetano Manfredi il protocollo di intesa per l’organizzazione del Giro d’Italia, insieme ai sindaci di tutti i comuni coinvolti. «Il 12 maggio la nostra splendida Pozzuoli sarà nuovamente ammirata da migliaia di persone in tutto il mondo. L’ennesima occasione per promuovere il nostro territorio, questa volta attraverso lo sport. Sarà una grande festa per tutti noi, che amiamo la nostra terra e lavoriamo ogni giorni per portarla sempre più in alto», le parole del sindaco di Pozzuoli.