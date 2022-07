BACOLI – Successo per i monopattini elettrici a Bacoli. Percorsi oltre 500 chilometri con 476 corse effettuate da turisti, bagnanti e residenti. Il tutto in appena tre giorni. Soddisfatto il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Hanno attraversato tutta la nostra città, da Cuma a Miseno, da Cappella al Fusaro. Ciò significa aver risparmiato la presenza di molte auto in strada e aver aiutato le persone a raggiungere più velocemente i luoghi desiderati. Ciò significa anche aver prodotto meno smog e più mobilità sostenibile. C’è chi è andato a fare compere, chi è tornato a casa, chi è andato al mare. C’è chi è andato al parco, chi a visitare un sito archeologico, chi a prendere il treno. Una novità che è stata subito ben accolta dal territorio». Per attivarli, basta un semplice click sul cellulare. E, utilizzando l’app Reby, si potrà conoscere dove si trova il monopattino elettrico più vicino, per poi lasciarlo in qualsiasi punto del paese, senza che crei intralcio.