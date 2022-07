MONTE DI PROCIDA – «Il numero dei positivi al Covid come sapete è in netto aumento, in soli due giorni abbiamo registrato ben 50 nuovi casi. Con l’arrivo delle nuove varianti ,il virus sta dimostrando di non temere il caldo.» E’ quanto ha fatto sapere oggi il sindaco di Monte di Procida Peppe Pugliese dopo i dati sui nuovi contagi relativi a fine settimana appena trascorso. «Sono consapevole -ha aggiunto Pugliese- che ormai siamo tutti stanchi e provati dopo mesi, anzi anni, di limitazioni e obblighi , ma vi invito calorosamente alla prudenza al fine di proteggere le persone più vulnerabili. E’ fortemente raccomandata, pur non sussistendo più obblighi specifici, la protezione con mascherina nei casi di assembramenti anche all’aperto, ricordandosi di far utilizzare le mascherine in modo particolare ai soggetti vulnerabili ed a rischio, nei giorni di feste, sagre, processioni etc. Ricordo altresì che in questo contesto puo’ essere determinante indossare la mascherina nei luoghi al chiuso.»