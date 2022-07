POZZUOLI – L’Asd Puteolana ha comunicato l’avvio della campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2022/23 che vedrà i granata impegnati nel campionato di serie D. La vendita partirà nella giornata di giovedì 7 luglio.

I PREZZI – Abbonamento intero: 120 euro + 2 euro di prevendita; Abbonamento ridotto per donne e ragazzi tra i 13 ed i 16 anni: 65 euro + 2 euro di prevendita; 0/12 anni e diversamente abili: ingresso gratuito (non è necessario sottoscrivere l’abbonamento)

I PUNTI VENDITA – Caffè da Giacomino, Via Sotto al Monte, 51, Pozzuoli; Puteoli Vacanze, Via Girone, 8, Pozzuoli; Fantasy Bomboniere, Via A. De curtis, 26, Monterusciello; Tabacchi Principe, Via Campana, 249, Quarto (Bivio); Bar del Giudice, Via Miliscola, 396, Pozzuoli.