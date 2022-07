POZZUOLI – Il tasso di positività schizza al 37,68% in Campania. Si contano 4.837 nuovi positivi al Covid su 12.835 test eseguiti. Le vittime sono dieci, di cui sei nelle ultime 48 ore e quattro risalenti ai giorni precedenti. Restano invariati i ricoveri nelle intensive (33), mentre prosegue il trend di crescita dei ricoveri in degenza. Si è arriva, infatti, a quota 540. «In queste settimane abbiamo avuto manifestazioni, spettacoli con decine di migliaia di persone. C’è stata una banalizzazione del problema Covid, si è detto che tanto è un’influenza, un raffreddore, ma abbiamo già i posti letto Covid tutti occupati». A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla presentazione del servizio di Psicologia di base del servizio sanitario regionale. Il governatore ha ricordato che rispetto allo scorso anno “i numeri si sono moltiplicati per 10”.