BACOLI – Bacoli avrà 100 monopattini elettrici e postazioni in tutta la città. La città flegrea si appresta ad ospitare stazioni di ricarica, totalmente green, per tutti i mezzi di trasporto elettrici, privati e in sharing, quali monopattini, biciclette e overboard. Per utilizzarli, basterà scaricare un’app, che guiderà i cittadini in ogni momento. Tutti potranno sapere dove si trova il monopattino più vicino, oltre a conoscere lo stato della batteria. Ad annunciarlo è il primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione: «Avremo monopattini elettrici da Fusaro a Torregaveta, da Miseno a Miliscola, dal centro a Cuma. Fino a Baia. Lo troverà chi visiterà i siti archeologici, chi scenderà dalla Cumana, chi frequenterà i beni pubblici più vissuti del paese. Un servizio moderno, che favorisce la mobilità sostenibile, tra i residenti, tra i turisti».