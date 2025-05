Miss Campi Flegrei, sono 48 le aspiranti reginette

POZZUOLI – Successo per la semifinale della dodicesima edizione di “Miss Campi Flegrei” (Alessia Bellini è la vincitrice dell’edizione 2024), andata in scena martedì 20 Maggio presso il locale “A casa vost” di Pozzuoli con la conduzione di Magda Mancuso. Le 48 concorrenti del concorso giunte alla Semifinale (coordinate da Silvana Riccio e dirette da NancyD’Anna), organizzato da “Seratissime eventi agency” del patron Alberto Spina, hanno sfilato in due uscite – in abiti casual e costume – valutate per stile, portamento e fotogenia.

LA FINALISSIMA – L’appuntamento con la finalissima (le finaliste saranno rese note sul sito www.misscampiflegrei.net e sulle pagine social del concorso) è per il 23 giugno in piazza Antonio de Curtis a Monterusciello. L’evento è patrocinato dal comune di Pozzuoli. La prima classificata sarà la protagonista della campagna pubblicitaria di Miss Campi Flegrei 2026, e per un anno avrà il supporto dell’agenzia organizzatrice che si occuperà di curarne l’immagine; ci saranno anche occasioni per le altre ragazze che saliranno sul podio, tra cui le fasce per Miss Eleganza, Miss Sorriso, Miss Fotogenia, Miss in Gambissima, Miss Sex Appeal, Miss Simpatia, Miss Stile, Miss Portamento.

I MEDIA – Anche questa edizione 2025 ha , come motivo di grande orgoglio, la collaborazione in qualità di media partner di Canale 21 una delle emittenti regionali tra le più importanti dell’etere televisivo italiano e Cronaca Flegrea ormai storico canale di comunicazione dell’evento, grazie a Gennaro del Giudice che farà parte della giuria tecnica alla finalissima. Il concorso vede dunque crescere le sinergie con le migliori forze produttive del territorio regionale, accrescendo ancora il suo prestigio e la sua visibilità, finendo per distinguersi dalla massa realizzando un evento di intrattenimento di qualità, dove fare emergere nuovi talenti.