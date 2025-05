Abusi nella gestione dei rifiuti a Bacoli: denunciata la manager della Flegrea Lavoro

BACOLI – I militari del Nucleo carabinieri Forestale di Pozzuoli hanno denunciato l’amministratore unico, Valentina Sanfelice, nonché responsabile unico del progetto della società in house providing del Comune di Bacoli, “Flegrea Lavoro”, che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani sino al luogo di smaltimento. La polizia giudiziaria all’esito dei controlli effettuati e dall’analisi della documentazione presentata, accertava come la società affidataria, oltre che rimuovere i rifiuti raccolti in strada, rimuoveva anche quelli prodotti da una grossa realtà commerciale nella proprietà privata determinando, pertanto, un danno erariale, consistente nello sviamento di fatto di una parte dei fondi destinati alla società in house del Comune di Bacoli per la rimozione di rifiuti su suolo urbano, in favore della rimozione di rifiuti privati.

IL REATO – Inoltre veniva accertato come per la richiamata realtà commerciale la società in house utilizzando fondi pubblici vincolati per finalità di igiene urbana su suolo pubblico, effettuava su area privata, ricadente nell’area del Parco Regionale dei Campi Flegrei (zona SIC – sito di interesse comunitario), interventi di diserbo meccanico e rifacimento con terreno vegetale senza alcuna autorizzazione. Alla luce di quanto riscontrato i militari deferivano, come riportato, l’amministratore unico e il responsabile unico del progetto della società in house per malversazione 316/bis c.p. malversazione e per il reato di cui all’art. 30 co. 1 della L. 394/91.