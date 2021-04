MONTE DI PROCIDA – Durante lo scorso fine settimana il più piccolo comune dei Campi Flegrei ha registrato 17 nuovi casi di coronavirus e un decesso. Nove, invece, i guariti. «Tra gli attuali positivi – spiega il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese – ci sono anche dei minori, di questi alcuni erano già in quarantena da diversi giorni, mentre altri non frequentano le nostre scuole. Ci tengo a specificare, quindi, che ad oggi non ci sono casi di contagio nelle nostre scuole. Restiamo uniti e teniamo duro. Rispettiamo sempre tutte le regole di sicurezza. Il virus circola ancora, ma noi dobbiamo essere più forti di lui».