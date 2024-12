Minaccia i passanti con un bastone: 29enne arrestato dai carabinieri

NAPOLI – Un uomo impugna un bastone di legno e sembra ubriaco. Minaccia i passanti attorno alla stazione ferroviaria in piazza Garibaldi. Ha 29 anni e ha origini nigeriane. I carabinieri della stazione di Borgoloreto hanno provato a riportarlo alla calmarlo ma l’uomo ha è andato in escandescenze. Ha opposto resistenza al controllo e poi ha colpito entrambi i militari. Nonostante la reazione violenta, i due carabinieri sono riusciti ad immobilizzarlo. In manette, è stato arrestato per resistenza, lesioni aggravata a pubblico ufficiale. Dovrà rispondere di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità e violazione alla legge sull’immigrazione, perché irregolare sul territorio italiano. E’ stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.