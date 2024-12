100% Bacoli, il calendario 2025 del fotografo Enzo Buono

BACOLI – A Villa Cerillo è andata in scena la presentazione del calendario 2025 di Enzo Buono, fotoreporter professionista. Dopo le undici edizioni del calendario dedicato a Pozzuoli, stavolta è la prima edizione del calendario 100% Bacoli. Le tredici foto – una per ogni mese più l’immagine di copertina – a colori che raccontano la cittadina flegrea. Alla presentazione ha partecipato Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli. Le recensioni sono state curate da due imprenditori, Francesco Zaccariello, Ceo della eFarma.com e da Erasmo Mazzella di Borgo50. “Questo calendario – scrive Francesco Zaccariello – raccoglie dodici vere e proprie opere d’arte, capaci di catturare Bacoli da angolazioni diverse, ma con un unico filo conduttore: lo sguardo appassionato di chi considera questa terra un miracolo. Un miracolo che unisce un patrimonio artistico e culturale senza pari, un’esperienza enogastronomica irripetibile, e una comunità che lotta con tenacia per valorizzare i propri talenti, scegliendo di restare e investire nel proprio territorio”. Dalla recensione di Erasmo Mazzella: “100% Bacoli non è solo un omaggio al nostro territorio ma un invito a fermarci, a osservare e a lasciarci incantare. A ricordarci che questa terra non è solo da vivere ma da custodire, rispettare e amare. Enzo, con la sua arte, ci mostra che la bellezza è ovunque, basta saperla vedere e sentire. A tutti noi il compito di prenderci cura di questo tesoro, per restituire alla ‘’nostra’’ Bacoli almeno un frammento di ciò che ogni giorno è capace di donarci perché la bellezza di questa città è eterna ma sta a noi mantenerla viva”.

LA BIOGRAFIA – E’ possibile acquistare i calendari 100% Bacoli e 100% Pozzuoli direttamente allo studio “Fotografare” in via Solfatara 14 oppure nelle edicole e cartolibrerie. Info: 338.9898613 – 081.5264935. Enzo Buono (Pozzuoli, 1959). Fotografo professionista, ha collaborato con La Repubblica, il Mattino di Napoli, e altre testate giornalistiche. Si specializza nel campo sportivo, seguendo il Napoli e Maradona. Fotografa attrici, attori, artisti e personaggi famosi viaggiando in tutta Europa. Ama Pozzuoli e i Campi Flegrei di cui segue i più importanti eventi sociali e culturali. Nel 2013 decide di pubblicare la prima edizione del calendario “100% Pozzuoli”. Nel 2024 per il 2025 è pubblicato il calendario “100% Bacoli”. Le foto di Enzo Buono sono state pubblicate nel libro “Sophia Loren, l’Oscar di Pozzuoli” (Premio Civitas 2005) e “Paul McCartney a Napoli – 5 giugno 1991” di Carmine Aymone e Michelangelo Iossa (New Media Press 2011). In occasione del 90° compleanno di Sophia Loren, Enzo Buono, si è fatto promotore del murale “La casa di Sofia” realizzato da Leticia Mandragora di fronte all’abitazione puteolana della diva. Buono è titolare dello storico studio fotografico “Fotografare”.