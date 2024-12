Alla materna “Oriani” di Licola i piccoli alunni protagonisti del presepe vivente – LE FOTO

POZZUOLI – All’asilo Oriani di Licola Borgo è andato in scena “Presepiando in Borgo”, presepe vivente che ha avuto come protagonisti i piccoli alunni dell’istituto scolastico. Grande è stata la partecipazione da parte di tutti, con i genitori e i visitatori che sono rimasti affascinati dall’opera realizzata da docenti e studenti. “E’ stata l’occasione per realizzare quell’atmosfera natalizia che tanto ci piace, e questa sera era nell’ aria, si respirava in maniera avvolgente. Il coinvolgimento di tutti, a cominciare dai bambini, l’impegno , la fatica e la dedizione il tutto accompagnato da un grande cuore – spiega una docente –e’ bastato questo per riaccendere l’entusiasmo che ha portato ad un risultato straordinario. Il nostro grazie va ai genitori che ci hanno supportato e alla nostra cara Dirigente Scolastica, professoressa Roberta Catello, che ci ha sostenute nel dare libero sfogo alla nostra creatività. Sereno Natale a tutti”.

LE FOTO