Tre concerti a Bacoli per festeggiare il 2025: tra le star Rosario Miraggio, Ivana Spagna e Fausto Leali

BACOLI – Bacoli festeggerà l’arrivo del nuovo anno con tre concerti di piazza. Ivana Spagna, Rosario Miraggio, Fausto Leali e Biagio Izzo si esibiranno in uno scenario unico al mondo. Sulle sponde del lago Miseno, in Villa Comunale. Immersi nelle Luci di Natale, in un’incantevole isola pedonale. Tre concerti ed eventi di piazza. Le notti del 30 dicembre, del 1 gennaio e del 2 gennaio. Tre serate magiche. Ad accesso libero e gratuito. Per tutti i gusti. Con grandi artisti. La storia della musica italiana. L’ironia partenopea. E la canzone napoletana. Così coinvolgiamo tutte le fasce d’età, e diversi piaceri artistici. Bacoli si conferma una delle tappe degli eventi popolari.

IL PROGRAMMA – Il 30 dicembre in Villa Comunale a Bacoli si esibiranno il Gruppo Musicale “Napolitudine” e Biagio Izzo; il 1 gennaio Fausto Leali e Ivana Spagna; il 2 gennaio Rosario Miraggio.