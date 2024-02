Maxi sequestro a Monterusciello, oltre 8 chili di hashish in casa: arrestati padre e figlio – I NOMI

POZZUOLI – Maxi sequestro di droga a Monterusciello. In manette padre e figlio di 54 e 26 anni. I carabinieri della Compagnia locale, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno arrestato Carlo Palumbo e suo figlio Angelo durante un servizio coordinato di controllo del territorio. Nel corso di una perquisizione nella loro abitazione, i militari hanno trovato 84 panetti di hashish per un totale di 8 chili e 300 grammi circa di stupefacente. La droga era nascosta in cantina, in un soppalco. In casa anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un proiettile calibro 38 special. Sotto sequestro, infine, 7.550 euro in contante ritenuto provento illecito. I due sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio.