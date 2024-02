LA DENUNCIA/ «Mio figlio abbandonato al cimitero di Quarto»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Al cimitero di Quarto ho purtroppo seppellito mio figlio il 17 gennaio e da quel giorno mi rimandano sempre per l’accensione della luce regolarmente pagata. Stamattina mi sono rivolta all’ufficio tecnico del Comune dove mi hanno risposto: “Che sarà mai una luce spenta?”. Poi mi hanno detto che praticamente è un quadro elettrico rotto e che hanno fatto qualche sollecito alla ditta esterna che si occupa di questi lavori, ma gli è stato risposto che questo quadro elettrico non si trova. Ho chiesto di parlare con il sindaco, ma giustamente oggi non sarebbe andato al Comune. Intanto mio figlio, come altri defunti, sono al buio. Io mi chiedo se fosse successo in un posto dove invece dei morti ci fossero stati dei vivi. Li lasciavano senza luce? Ho chiamato i vigili urbani ma hanno detto che il problema è del Comune e non sono voluti intervenire. Le chiedo di aiutarmi». Carmela D.F.